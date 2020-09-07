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Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Hatay’da meydana gelen orta ölçekli yangını takip için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatay'da meydana gelen orta ölçekli yangını takip için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir köyde vatandaşlarla bir araya geldi.


Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Krizi merkezden yönetmek için dün akşam saatlerinde Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerin ardından Kisecik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Köylüler ziyaret sırasında Bakan Pakdemirli'ye çeşitli ikramlarda bulundu.


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ziyaretler sırasında denk geldiği itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyerek, Ballıöz'de kurulan kriz yerine dönüş yaptı.

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