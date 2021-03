Bakan Selçuk: "Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için hukuki süreçlerin takipçisi olacağız"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından şiddete uğraması olayı ile ilgili Bakanlık olarak anneye ve çocuğa gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Hatay'ın Belen ilçesinde Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Burada kadın işçilerle de bir araya gelen Bakan Selçuk bu hatıra ormanının emekçi kadınlara atfen yapmak istediklerini ancak Bitlis'te meydana gelen elim kaza sonucu şehit olan askerler ve Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına ithaf etme kararı aldıklarını söyledi.

Bakan Selçuk terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Bütün terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve mücadelemiz her zaman devam edecektir. Biz asla vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğiz ve her zaman bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine karşı ve milli güvenliğimizin tehdit edildiği her köşe de ve her yerde olmaya devam edeceğiz. Kahraman ordumuzla milletimiz her daim kenetlenmiş bir şekilde ülkemize kurulan tüm tuzakları yerle yeksan etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle, tekraren Allahtan rahmet diliyorum tüm şehitlerimize” dedi.

Hatıra ormanının Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına yapıldığını belirten Bakan Selçuk, “Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacaktık, açılışını yapacağımız bu hatıra ormanını da geçen hafta Türk-İş Genel Başkanımız ziyarete geldiğinde bütün emekçi kadınlarımıza atfen böyle bir hatıra ormanı yapacaklarını söyleyip bizleri davet etmişti. Fakat gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık ve Türk-İş Genel Yönetimi çok doğru, çok yerinde bir kararla bu hatıra ormanını kazada şehit olan kahraman askerlerimize ve Komutanımız Osman Erbaş'ın adına ithaf etme kararı aldı. Ben bu karar için tekrar Türk-İş Genel Başkanı'na teşekkür etmek isterim” dedi.

"Hukuki süreçlerin takipçisi olacağız"

Samsun'da eski kocası tarafından şiddete uğrayan kadın ve çocuğuna psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olacaklarını belirten Bakan Selçuk, “Samsun'da çok acı bir olayla karşılaştık. Bir annenin, bir kadının evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler ile hepimiz derinden sarsıldık. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Selçuk kadınların Türkiye'de her alanda eğitimden, sağlığa, kültürden, sanata, bürokrasiden, siyasete daha fazla yer aldığını gördüklerini ve bunun da mutluluk verdiğini söyledi.

Kadına şiddet konusunda sıfır toleransla mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Kadına şiddet konusunda her daim amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Bu noktada bakanlık olarak 81 ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle, Kadın Konukevlerimizle, ilçelerimizdeki sosyal hizmet birimlerimizle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ALO 183 hattımız, mobil uygulamamız olan İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği KADES uygulamamızla bütün kadınlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için uğraşacağız. Bugün, burada çok güzel bir birliktelik içindeyiz, inanıyorum ki bu hatıra ormanı emekçi kadınlarımız, kahraman kadınlarımız, şehit annelerimiz ve gazi kadınlarımız için çok önemli olacak. Geçtiğimiz hafta şehit verdiğimiz Mehmetçiklerimizi Hatay'da hatırlamamıza vesile olacak” dedi.

Daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk beraberindekiler Şehit Korgeneral Osman Erbaş adına yapılan hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirdi.