Bakan Soylu: "İskenderun'da depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken bina enkazlarının %65'i kaldırıldı"

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken bina enkazlarının %65'inin kaldırıldığını ve bayrama kadar geriye kalan enkazın kaldırılacağını söyledi.

Bakan Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentte ilk kez verilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada Türkiye olarak büyük bir afetle karşı karşıya kalındığını ancak bu afette insanlık afeti ile karşı karşıya kalınmadığına dikkat çekti. Soylu “Bu coğrafya bu Anadolu ve bu insanlar bütün dünyaya insanlığın, kardeşliğin, dayanışmanın nasıl olduğunu ortaya koyuyorlar. Gelen giden yabancılar var, siz iki ayda bu duruma nasıl geldiniz, bu nasıl bir dayanışma, bu nasıl bir millet, bu nasıl bir devlet kapasitesinin ortaya koyulması her yerde bir belediye görüyoruz. Bu nasıl bir kardeşlik diyorlar. Aslında yüz yıllarca bizim en zor dönemlerimizde gösterdiğimiz bu anlayışı gözleri ile gördüler” diye konuştu.

"İskenderun'da depremin izlerini sileceğiz"

İskenderun'da depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken bina enkazlarının %65'inin kaldırıldığını ve bayrama kadar geriye kalan enkazın kaldırılacağını belirten Soylu “İskenderunlular hiç endişe etmesin. İskenderun'da depremin izlerini sileceğiz ve daha güvenli şehirler gelecek, nesillere daha güvenli bir şehir inşa edeceğiz. Bu şehrin kardeşliğini, kültürünü, sanatını, dokusunu, komşuluğunu yeniden ihya edecek anlayışını hep birlikte yeşerteceğiz bize güvenin” ifadesini kullandı.