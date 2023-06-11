Bakan Yerlikaya: "Hatay'a 197 bin 248 konut yapılacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından Hatay'da hasar tespitinin tamamlandığını belirterek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Hatay'da yaklaşık olarak 197 bin 248 konut yapılacak. Bunların 32 bin 715'inin ihalesi yapıldı, yapım süreci devam ediyor, bunları bir yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerimize teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Hatay'da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen yüzyılın felaketinin 126'ıncı gününde olduklarını hatırlatarak yapılanları yerinde incelediklerini belirtti. Hataylılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, “Koordinasyon toplantımızı yaptık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, kararlılığımız tamdır. Cumhurbaşkanımız depremin ilk anından bu ana anbean Hatay başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizde gelişmeleri, oradaki ihtiyaçları çadırından kalıcı konutlarına varıncaya tüm bakanlıkları ilgilendiren süreçleri büyük bir titizlikle takip ediyor. Bu ana kadar arkadaşlar Hatay ilimizde yerine son durumu paylaşmak istiyorum. İlimizde 126 gün itibariyle hasar tespit oranı yüzde yüzdür, yani tamamlanmıştır. Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 911 bin 603'tür. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 361 bin 942'dir. Bunun dağılımı ise 311 bin 785'i konut, 47 bin 653'ü ticarethane, 2 bin 504'ü diğer tür yapıdır” diye konuştu.

"197 bin 248 konut yapılacak"

Bakan Yerlikaya, Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 222 bin 822 enkazın tamamını kaldırdıklarını bildirdi. Toplam 58 bin 874 olan ağır hasarlı binaların yıkım ihalesinin tamamlandığını açıklayan Yerlikaya, “Yer teslimi yapıldı. Bin 500'ün üzerinde enkaz kaldırıldı. İnşallah tamamını dört ay içerisinde bitireceğiz. Deprem sonrası vatandaşlarımızın Hataylı kardeşlerimizin en önemli ihtiyaçlarının başında barınma geliyordu. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi depremzede vatandaşlarımızı kalıcı konutlara kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Hatay'da yaklaşık olarak 197 bin 248 konut yapılacak. Bunların 32 bin 715'inin ihalesi yapıldı, yapım süreci devam ediyor. İnşallah bunları bir yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerimize teslim edeceğiz” dedi.

Bakan Yerlikaya, Hatay'da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlardan konutları hasarlı olan 152 bin 965 vatandaşa bugüne kadar barınma hizmeti verdiklerini kaydetti.

"184 konteyner kentin,115'i tamamlandı"

Toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımını ve kurulumunu yaptıklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, “130 çadır alanımız mevcut. Bu alanda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. Hatay'da 184 konteyner kent planlandı. Bunu 115'inin kurulumu tamamlandı, 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşıyor. Orta hasar ve üzeri hasar noktasında olan tüm depremzedelerin istekleri halinde eğer kira yardımı istemiyoruz, biz konteynerde kalmak istiyoruz diyorlar ise biz onları da inşallah haziran ayı sonu itibariyle konteyner kent içerisinde misafir etmeye başlayacağız. Konteyner kentte AFAD koordinasyonunda klimayla ve ocakla ilgili süreçler tamamlandığı zaman bugüne kadar Kızılay, AFAD ve hayırsever STK'larla devam ettirilen sıcak yemek dağıtımı, artık ocak klima var. Biz artık bir kart dağıtarak oradaki konteyner ket sakini depremzede kardeşlerimize yemeğini artık kendisi yapabilecek. Bunu da yakın zaman içerisinde tamamlar tamamlamaz kardeşlerimize müjdeleyeceğiz. Bugüne kadar Hataylı 370 bin 782 ailemize 10 bin liradan, toplam 3 milyar 707 milyon 820 bin lira hane destek ödemesi yapıldı. 186 bin 316 ailemize 15 bin liradan toplam 2 milyar 794 milyon 740 bin lira taşınma yardımı, 142 bin 430 ailemize 1 milyar 25 milyon 211 bin lira kira yardımı yapıldı. 6 Şubat'tan bugüne Hatay ilimize yapılan harcamaların toplamı 10 milyar 439 milyon lira bir tutar harcama yapıldı” dedi.

"Destansı bir gayret"

Ayrıca Hatay'da bugüne kadar 114 milyonu aşkın öğün yemek dağıtımı yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Çadır alanlarında bu dağıtım devam ediyor. Konteynerle ilgili planı söyledik. 442 bin 644 vatandaşımıza pisikososyal destek verdik. 41 milyon 147 bin yardım malzemesi dağıtıldı. Bu ana kadar yardım gönderen bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Asrın felaketimi şükürler olsun ki devlet, hükümet, millet el ele, asrın kardeşliğine dönüştü. Topyekûn seferberliğimiz devam ediyor. Göreve başlar başlamaz. Allah'ın izniyle bütün şehirlerimiz yeniden çok daha güzel, çok daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Burada 126 günden beri yapılan gerçekten tarihin destansı bir gayretidir. Ama durmayacağız. Bu hizmetin kalıcı konutlar yapılıp ve şehrimiz 5 Şubat öncesinden daha görkemli hale gelinceye kadar da Allah'ın izniyle çalışmaya canla başla gayret göstereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Konya konteyner kentindeki depremzedelerle bir araya geldi.