Bakanlar Tekin ve Bayraktar Hatay'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katılan Bakanlar Tekin ve Bayraktar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Deprem üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Depremin hemen akabinde biz bu bölgede özellikle Hatay merkezde çok yoğun bir çalışma dönemi hem arama kurtarma döneminde hem daha sonra vatandaşlarımızın konaklamaları için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak buradaki altyapının tekrar toparlanması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle madencilerimiz, arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi katkı koydular ve onların sayesinde belki birçok hayatı kurtarma şansımız oldu. Şimdi depremin yaralarını sarmak, tekrar bir inşa ve ihya faaliyeti içerisinde inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bize verdiği talimat özellikle depremle ilgili deprem bölgelerinde bu inşa ve ihya faaliyetlerinin hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerinin büyük bir gayretle üzerine gitmek ve büyük bir gayretle bu faaliyetleri yerine getirmek. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz. Enerji sektöründe bütün vatandaşlarımızın kesintisiz enerjiye erişimi için, depremin olduğu günden bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettik. Bundan sonra da yine şehirlerimizin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda ve yeni inşaat alanlarında, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ama tedbirlerimizi, şehirlerimizi bu çerçevede tasarlamamız ve hayata geçirmemiz önem arz ediyor. Biz bu bölgede özellikle vatandaşlarımız kalıcı konutlara kavuşuncaya kadar, gerek konteyner gerek çadır kentlerde epey çalışmalar yaptık. Binlerce çadırı ve konteyneri enerjilendirdik. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere biliyorsunuz gemilerimiz İskenderun Limanı'na getirdik. Bölgede olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız"

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri Eylül ayına kadar almış olacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Biz de kabineye girdiğimiz andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 6 Şubat'tan itibaren başlayan bütün bakanlıkların ilan ettiği seferberlik sürecinin bir parçası olacak şekilde bölgedeki eksiklikleri, bölgedeki yapılması gereken şeyleri hızla tamamlamaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak birazdan geldiğimiz noktayı buradaki arkadaşlarımızla tek tek okul bazlı, ilçe bazlı geldiğimiz noktayı analiz edeceğiz. Ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Burada biraz önce milletvekillerimiz konuşurken bir hususun altını çizdiler. Biz de öyle bir karar aldık zaten. Bakanlıkta sırf bu bölgeyle ilgilenmek üzere otuz kişilik bir koordinasyon ekibi oluşturduk. İnşaat Emlak Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere burada her ilde görevlendirdiğimiz bir arkadaşımız bakanlıkta işlerin hızlı yürümesi açısından bürokrasiye takılmaması açısından tedbirler alıyoruz. Ben huzurlarınızda Hatay halkına şunu taahhüt etmek istiyorum. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Eylül ayı başladığında biz burada eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız. Hem bölgede çalışan öğretmen arkadaşlarımız açısından, hem de yeni tayin olarak ilimize gelecek öğretmen arkadaşların bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tedbirleri yine Eylül ayına kadar almış olacağız. Üçüncü başlığımızda malum bu süreç içerisinde hem öğretmen arkadaşlarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı oldu. Hem öğrenci arkadaşlarımızın hem psikolojik hem de akademik eksiklikleri ortaya çıktı. Biz yaz aylarında bu eksikleri de giderecek yaz kursları, destek kursları, takviye kursları açarak bu eksiklikleri de gidermeye çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.