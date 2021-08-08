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Balkona yıldırım düştü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, bir binanın beşinci katındaki evin balkonuna yıldırım düştü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın beşinci katındaki evin balkonuna yıldırım düştü.


Gece başlayan yağmur sırasında ilçeye bağlı Çiğdede Mahallesi'nde bulunan binanın beşinci katının balkonuna yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kopan beton parçası dış merdivenlere çarpıp asfalta düştü. Binanın altında kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma da meydana gelmedi. Yetkililer tarafından sokaktaki beton parçaları toplandı.

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