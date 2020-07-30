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Bamya tarlasına kenevir ekmiş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bamya ekili tarlada Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bamya ekili tarlada Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğün ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, N.M. isimli şahsın bamya ekili bahçesine operasyon düzenlendi. Bahçede yapılan aramada boyları 20-30 santim arasında değişen 17 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken N.M. gözaltına alındı.

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