Baş ağrısını ciddiye alın

Atilla Kara, sürekli devam eden ve geçmeyen baş ağrısının, ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, baş ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini ve mutlaka hekim muayenesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bağ ağrısının, nörolojik rahatsızlıklar içinde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden olduğunu belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, baş ağrısı çeşitlerinden söz ederek, “Toplumun büyük çoğunluğunda görülen baş ağrısı, birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Doğrudan başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları, primer yani birincil baş ağrılarıdır. Bu grupta, migren, gerilim tipi, trigeminal nevralji ve küme tipi baş ağrılarıdır. İkincil yani sekonder baş ağrıları ise nedeni belli bir hastalığa bağlı olarak, beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıklara bağlı ortaya çıkmaktadır. Son derece önemli sebeplerden de kaynaklanabilecek baş ağrılarının altında yatan sebeplerinin mutlaka araştırılması ve bulgulara göre tedavi edilmesi gerekmektedir” dedi.

“En sık görülen baş ağrı türleri”

Migren Ağrısı: Migrenin; zonklayıcı vasıfta, yaklaşık 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrı olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Atilla Kara, “Ataklar halinde seyir gösteren baş ağrıları, ayda en az 89 defa yaşanırsa, kronik migren olarak bilinir. Migren tedavi edilmediği takdirde, atak sayısı artabilmektedir. Ataklar için uzun ve yoğun ağrı kesici kullanımı; ağrıların engellemesinde etkisini yitirebilir ve sağlığın bozulmasına sebep olabilir. Migrenin kronikleşmesi ise beraberinde, depresyon ve çeşitli ruhsal bozuklukları getirebiliyor. Migrenin tedavisi, kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden diğer tıbbi durumuna bağlıdır. Özellikle kronik migren dediğimiz 15- 20 günden fazla atağı olanlara migren botoksu uygulamaları da yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Küme tipi baş ağrısı: Genellikle ataklar halinde mevsimsel geçişlerde görülen küme tipi baş ağrısının, tek taraflı ve göz çevresinde başlayan şiddetli bir baş ağrısı türü olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Atilla Kara, “Göz etrafında şişlik ve kızarıklık, göz kapağında düşme, tek taraflı ağrı, huzursuzluk hissi, yüzde solukluk, burun tıkanıklığı veya akıntısı, terleme, baş ve boyun bölgesinde görülen şiddetli ağrılar, küme tipi baş ağrısının en önemli belirtileridir. Bu kişiler, ağrı olduğu zaman dolaşma ihtiyacı hisseder. Tek bir atak 15 dakika ile üç saate kadar devam edebilmektedir. Daha sık olarak geceleri ortaya çıkan bu baş ağrısı tipi, hastayı uykusundan uyandırır. Bazen şiddetli baş ağrıları, incelmiş bir kan damarının yırtılması veya bir beyin tümörü gibi, altta yatan ciddi birtakım tıbbi durumlardan kaynaklanabilmektedir. Nörolojik muayene sonrasında küme baş ağrısının hangi tip baş ağrısı olduğu ile ilgili, ileri tetkik planlayabilir. Küme baş ağrısını tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur. Tedavinin amacı, ağrının şiddetini azaltmak, baş ağrısı süresini kısaltmak ve atakları önlemektir. Bir küme baş ağrısında ağrı aniden şiddetli gelir ve kısa bir süre içinde azalır. Bu nedenle hızlı etki eden ilaçlar gereklidir. Hızla etki eden bazı ilaçlar ağrıda rahatlama sağlayabilir” açıklamasında bulundu.

Trigeminal Nevralji: Trigeminal nevralji ağrılarının, kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Trigeminal nevralji; yüz, çene veya göz bölgesinde, çok şiddetli çakma, zonklama, elektrik çarpması tarzında kısa süreli ağrılarla kendini gösterir. İleri yaşlarda daha sık görülen trigeminal nevralji; yemek yeme, konuşma, diş fırçalama, banyo yapma ile tetiklenir. Trigeminal nevralji tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanır” diye konuştu.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri hakkında bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Kara, “Gerilim tipi baş ağrısı, toplumda en sık gördüğümüz baş ağrısı tipidir. Migrenin aksine bu baş ağrılarının şiddeti orta veya hafiftir. Stres, gerilim baş ağrısını tetikleyen en önemli faktörlerden birisidir. Kafada doluluk hissi ile birlikte baş ağrısı, alında veya şakaklarda meydana gelen basınç hissi, kafa derisinde, boyun ve omuz kaslarında ağrılarla kendisini gösterir. Kadınlarda daha sık görülen ve kişinin yaşam kalitesini düşüren gerilim tipi baş ağrısı; günlerce, hatta haftalarca sürebilir” dedi.