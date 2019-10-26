İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başbakan Tatar'dan Vali Doğan ve Başkan Savaş'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ı makamlarında ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamlarında ziyaret etti.


İlk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret eden başbakan Tatar, valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Hatay ile ilgili bilgi aldı. Başbakan Tatar daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Burada da başkan Savaş'tan Hatay'daki belediyecilik hakkında bilgi alan Ersin Tatar ardından ziyaretini sonlandırdı. Ziyaretlerde, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'a heyeti de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.