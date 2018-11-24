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Başkan Dingil, emekli öğretmenleri unutmadı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,24 Kasım Öğretmenler Günü’nde emekli öğretmenlerle unutmadı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenlerle unutmadı. Öğretmenlere karanfil ve gül dağıttı birlikte kahvaltı yaptı.


Öğretmenlerin çok kutsal bir görevi ifa ettiğini belirten Başkan Seyfi Dingil, ;Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, başöğretmenlik unvanını kabul ettiği bugünün, yani 24 Kasım öğretmenler gününde “Toplumumuzun ileri ve çağdaş seviyelere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin günlerini sevgi, saygıyla kutluyor, siz değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.


Başkan Seyfi Dingil konuşmasının ardından öğretmenlere çiçek ve kitap hediye etti.


Emekli Öğretmenler ise özel günlerini unutmayan Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür etti.

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