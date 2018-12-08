Başkan Dingil; İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarımız sürüyor.

Kentin çeşitli yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Seyfi Dingil birlikte çay içip, sohbet etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Halkın istek ve taleplerini dinledi.

Hizmet odaklı çalıştıklarını belirten Başkan Dingil, "İlçemizde görev yapan muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderleri esnaflarımız ve vatandaşlarımızla istişare toplantıları düzenleyerek ilçemizdeki eksikleri anında tespit ediyor, çözüm için ilgili birimlere talimat veriyoruz" dedi.