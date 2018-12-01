Başkan Dingil; "Muhtarlar bizim göz bebeğimizdir"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kaymakam İskender Yönden ve Belediye Başkanı Seyfi Dingil mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, muhtarların vatandaşlarla siyasiler arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, “Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız. Halkımızla aramızda her zaman köprü vazifesi görüyorlar. Muhtarlarımızla her zaman istişarelerde bulunuyoruz. İskenderun'da birlik ve beraberliğimiz herkese örnek oluyor” dedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise muhtarlar tek tek tanışarak, Başkan Dingil ile birlikte muhtarların sorunlarını dinledi.