Başkan Eryılmaz: "Her şey çocuklarımız için"

Refik Eryılmaz, açacakları yaz kurslarına başvuran kursiyerler ve velileri ile bir araya geldi.

Basketbol, voleybol, badminton, boks-kick boks, atletizm, robotik kodlama, keman ve halk oyunları kurslarına yüzlerce çocuk başvurdu.

Başkan Eryılmaz, Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenecek kursların Kurban Bayramı tatilinden hemen sonra açılacağının müjdesini verdi. Eryılmaz, “Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey çocuklarımız için. Çocukların da anneler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin belediye tarafından yapılması kadar doğal bir şey olamaz.

Belediyelerin görevi sadece yol yapmak, kaldırım yapmak değil, aynı zamanda bu ülkede yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın ruh ve beden gelişimine katkı yapmak, kültürüne katkı yapmak ve kültürünü geliştirmektir. Dolayısıyla belediyenin o sosyal yönünü de vatandaşımıza göstermek ve hissettirmek zorundayız" dedi.

Velilerden herhangi bir maddi olarak talepleri bulunmadığını, tüm kurs masraflarını tamamen belediye olarak karşılayacaklarını belirten Eryılmaz, "Kurslarımızla ilgili çocuklarımıza da hangi bölümü seçmek istediğini ve hangi kursa gitmek istediğini sormak ve ona göre yönlendirmek daha uygundur Ben tekrar Belediye Başkan Yardımcımız Tahsin beye, konseptin içinde yer alacak olan öğretmen arkadaşlarımıza ve emeği geçen diğer arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum. Kurslarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.