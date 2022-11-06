Başkan Eryılmaz: "Ne yapıyorsak Samandağ için yapıyoruz"

Refik Eryılmaz, "Ne yapıyorsak Samandağ için yapıyoruz. Yıllar sonra da ne yapacaksak Samandağ için yapacağız" dedi.

Başkan Eryılmaz, dayanışma kahvaltısında, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetleri ve projeleri anlattı, yeni projelerle ilgili bilgi verdi. Seçimin üzerinden üç buçuk yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Eryılmaz, "Çok sıkıntılı bir belediye teslim aldık. Belediyede, belediye personelinin alana inebilecek aracı bile yoktu. İçeride çalışan personelin kayıt yapacak bilgisayarı yoktu. Bunların hepsini tamamladık ve şu anda belediyeyi kurumsal kimliğine kavuşturduk. Vatandaşımız belediyeye gittiği zaman muhattap bulabilen, sorunlarına çözüm üretme noktasında orada çalışan arkadaşlarımızın duyarlılığını görebilen bir noktaya getirdik. Bu çok önemli, oradan başladı, önemli bir mesafe kaydettik. Biz bu belediyeyi borçlu aldık. Araya pandemi süreci girdi. Hemen ardından da ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve enflasyon. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu imkansızlıklara rağmen, bütün engellemelere rağmen, bütün iftira kampanyalarına rağmen Samandağ'da önemli bir aşama kaydettik. Yavaş yavaş Samandağ'ın çehresi değişiyor, değişmeye de devam edecek" diye konuştu.

Şu anda hazırlığını yaptıkları çok önemli projeleri olduğunu belirten Başkan Eryılmaz şöyle devam etti:

"Evet maddi imkansızlıklar var. Paranın olduğu yerde kolaydır, herkes yapar. Önemli olan imkansızlıklar içerisinde bu memlekete bir şeyler vermek. Tasarruf yapıyoruz, şeffaf bir yönetim ortaya koyuyoruz, hesap veren bir yönetim anlayışını ortaya koyuyoruz. Bunlar çok önemli. Geldiğimiz günden bugüne belediyemizin gider-gelir tablosunu siz halkımızla paylaşıyoruz. Biz belediyede tasarruf yaparak, belediyede israfı önleyerek, belediyede kayıp-kaçağı önleyerek biriktirdiklerimizle bir şeyler yapıyoruz. Atatürk Sahil Parkı 40 bin metrekarelik bir alan, ilçemize kazandırdık. Şunun müjdesini de vermek istiyorum; ikinci etabın da hazırlıklarına başladık, Projede önemli bir aşamaya geldik. İkinci etapta etkinliklerimiz yapabileceğimiz, gençlerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza yönelik önemli alanların olduğu yeni parkımızı inşallah kazandıracağız.Yapacağımız park şu anda yeni yaptığımız parkın 2 katı büyüklüğünde ve yaza doğru da bunun temelini atmayı umut ediyoruz.

Mahallelerimize taziye salonları ve parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Şu anda ihalesini yaptığımız 3 tane taziye salonumuz var. Projesi bitmek üzere olan 3 taziye salonumuz daha var. Toplam 6 tane çok amaçlı salonumuzu da inşallah yaza girerken halkımızın hizmetine sunacağız. Çarşı Merkezinde ucube bina vardı. Güvenlik riski oluşturuyordu, orayı yıktık. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda kimseyi mağdur etmeden vatandaşlarımızın alacaklarını peyderpey kredi kullanmadan belediyenin imkanlarıyla ödüyoruz. Orayla ilgili Park Projemizi hazırladık ve geçen hafta ihalesine çıktık. Samandağ halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Samandağ'ın çehresini değişecek"

Samandağ'a kim gelse hangi inançtan olursa olsun mutlaka Hz. Hızır'ın makamını ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Eryılmaz, "Bu kadar önemli bir ibadet merkezinin çevresinin bu şekilde olmasından, bu görüntü kirliliğinden rahatsızım. Bununla ilgili arkadaşlar çok güzel bir proje hazırladı. Proje bitti, teslim ettiler, bu hafta onun da ihalesine çıkıyoruz bu da hayırlı uğurlu olsun. Spor Salonu ve Futbol sahası arasında 33 bin metrekarelik atıl durumda, boş bir alan var. Geldiğim günden beri bu alanla ilgili bir çalışma yapıyorum. Orası ilgili de çok güzel bir proje hazırladık. Maliyetler arttığı için ihaleye çıkamadık, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile istişare ettik. Geldiler, gördüler ve birlikte bu projeyi hayata geçirme konusunda ortak bir irade ortaya çıktı. İnşallah Samandağımızın çehresini değiştirecek bu projeyi de hayata geçirme imkanına sahip oluruz. Çevre yolu ile ilgili de yetkililerin ize verdiği bilgiye göre Aralık ayının sonuna kadar bitecek. Çevre yolu Samandağımızın trafiğini de merkezini de ciddi anlamda rahatlatacak. Yıllarrdır kangren gibi yıllardı imar planına işleniş bir çevre yolu ile ilgili yıllardır bir çivi bile çakamadılar. 2013 yılında milletvekilliğimiz döneminde Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde o gün talimat verildi. Kamulaştırma bedelleri ödendi ve bunun yolu açıldı. O da bizim çabamızla oldu Samandağımıza hayırlı oldun. Kimin emeği varsa, kimin katkısı varda da buradan teşekkür ediyorum."

Samandağ'ın ciddi sorunları olduğunu vurgulayan Başkan Eryılmaz, "Bireysel talepler oldu. Bir kısmını karşıladık bir kısmını karşılayamadık. Ama emin olun biz bireysel taleplerden çok toplumun temel ihtiyaçlarını, ilçenin genel taleplerini dikkate alan bir perspektiften hareket ettik. Önümüzde bir buçuk yıllık bir süreç var. İmkanlarımız ölçüsünde, belediyenin gücü oranında kimin ne ihtiyacı, ne sıkıntısı varsa elimizi uzatmaya çalışacağız. Ama lütfen bizi anlamaya çalışın. Ne yapıyorsak Samandağ için yapıyoruz. Yıllar sonra da ne yapacaksak Samandağ için yapacağız. Hepimiz bu ilçede yaşıyoruz, her biriniz benim için çok değerli, çok kıymetlidir. Bu ilçede yaşayan herkesin bende ayrı bir yeri var. Çünkü bu halk beni belediye başkanı yaptı, beni milletvekili yaptı. Benim bu halka karşı vefa borcum var. Gece gündüz bu borcu ödemek için mücadele içindeyim" ifadelerini kullandı.