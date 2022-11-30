Başkan Eryılmaz; "Samandağ için ilk günkü heyecanla çalışıyoruz"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez mahallelerin yanı sıra, uzak mahallelerde kış öncesi yağmurlu havalarda yaşanacak olumsuzlukları önlemek için altyapı, drenaj bağlantıları, mazgal ve kanal açma çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, "Bütün mahallelerimize hizmet götürmeye ve özellikle yıllarca ihmal edilen yerlerdeki sorunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz hafta sonu da dahil olmak üzere ilçemizin her köşesinde büyük bir özveriyle çalışıyor. En kısa sürede ilçemizdeki bütün sorunları çözüme kavuşturacağız. Sahada büyük bir çaba gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte Samandağ'ı hak ettiği noktaya getireceğiz” dedi.

Ekiplerin çalışmasının Köprü Caddesi, Tekebaşı, Karaçay, Çiğdede, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Gözene, Cemal Gürsel, Çevlik, Kurtderesi mahallelerinde sürdürüldüğü belirtildi.