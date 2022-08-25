Başkan Eryılmaz: "Samandağ'ın görmediği hizmetleri yaptık"

Refik Eryılmaz, göreve geldiklerinde belediyede hizmet üretemeyen bir yapı olduğunu ifade ederek, "Biz bütün bunlarla mücadele verdik ve büyük bir mesafe katettik" dedi.

Samandağ Belediyesi Yeni Çarşı Salonu'nda düzenlenen Halk Toplantısında konuşan Başkan Eryılmaz, “3 yılımızı doldurduk. Ancak pandemiden dolayı 2 yıldır doğru düzgün, toplantı yapamıyoruz. Tabi vatandaşlarımız da haklı olarak neden toplantı yapmıyoruz, neden bir araya gelemiyoruz diye serzenişte bulunuyorlardı. Biz de sağlık güvenliği sebebiyle toplantılarımızı arzu ettiğimiz şekilde yapamadık. Bugüne kısmet oldu. Biz göreve geldiğimizde, gerçekten belediyenim durumu içler acısıydı. Belediye belediye olmaktan çıkmış, kurumsal kimliğinden uzaklaşmış, maalesef hizmet üretemeyen, sorunlara müdahale edemeyen bir yapıdaydı. Önce oradan başladık. Belediyemizi kurumsal bir kimliğe kavuşturduk. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı karşıladık, eksik araçlarımızı, eksik ekipmanlarımızı tamamladık.

Eksik noktalarda olan personellerimize, özellikle alanda takviyeler yaptık ve Samandağ Belediyesini işler haline getirdik. Bu bizim bayağı bir zamanımızı aldı. 3 yıllık süreçte bir pandemi süreci, imar planımız yok, 72 milyon lira borçlu bir belediye, 9 mahallenin tamamında gelir gelmez bir içme suyu şebekesinden dolayı her yer kazıldı, belediyede hizmet üretemeyen bir yapı vardı. Biz bütün bunlarla mücadele verdik ve büyük bir mesafe katettik" diye konuştu.

Bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen Samandağ'ın 75 yıllık tarihinde bugüne kadar görmediği hizmetleri ilçe halkına sunmaya çalıştıklarını ifade eden Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Gece gündüz çalıştık. Pandemi sürecinde çalıştık, sokağa çıkma yasağında çalıştık, hafta sonları çalıştık, karda çalıştık, yağmurda çamurda çalıştık ve Samandağ'da gerçekten hepimizin rahatsız olduğu, hepimizin hayatına bir şekilde olumsuz çıkan sorunları tek tek ortadan kaldırmaya çalıştık. Önemli projelerin altına imza attık ve önemli projelerimizi önümüzdeki süreçte inşallah hayata geçirmeye çalışacağız."

Spor Salonu ile stat arasında 33 bin metrekarelik bataklık alana çöplerin döküldüğünü belirten Başkan Eryılmaz, " Samandağ sahiline yakışmayan bir manzara vardı. İlçe Spor Müdürlüğüne tahsis edilmişti, orayı kiraladık. Orası ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Orada Samandağ'ın bütün ihtiyacını karşılayacak bir mesire alanı olarak projelendirdik. Şimdiden halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.