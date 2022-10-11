Başkan Savaş: "Efeler Ligi'nde çok can yakacağız"

Efeler Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı tanıtım töreni Antakya EXPO alanında gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyespor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı törende, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular hazır bulundu.

Lansmanda konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yarımcısı ve Kulüp Başkanı Metin Açık, “Voleybol takımı benim ilk göz ağrım. Takımımızı Birinci Ligden Efeler Ligi'ne çıkarmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bir takım olma yolunda güzel şeyler yapıyoruz. Yeni gelen oyuncu arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyor ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Lütfü Savaş'da lansmanda yaptığı konuşmada, “Hatay geçmişte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet birikimiyle, coğrafyasıyla, güzel sokaklarıyla ünlüydü ama artık sporuyla da ünlü. Hatay'da 13 tane süper lig takımı var bunların 10 tanesi Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Diğerleri de Atakaş Hatayspor bünyesinde. Yıllardır birinci ligde oynayan voleybol takımımız geçen sene finalleri kazanıp Efeler Ligi'ne çıktı” dedi.

Savaş hafta sonu oynanan Galatasaray HDI Sigorta maçı hakkında da konuştu. Maçta oyuncularla gurur duyduğunu belirten Savaş, “Bizim takımımızdan 4 kat daha pahalıya kurulmuş bir takımla kora kor mücadele etmeniz bizi çok mutlu etti ve gelecek adına da umutlandırdı. Ben bu başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı; yöneticilerimizi baş antrenörümüz Ahmet Hocamız başta olmak üzere teknik ekibimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Hataylı hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Bu takımlar sizin desteğinizle daha kalıcı ve daha başarılı hale gelebilir. Maçlarımızda seyirci potansiyelini çok daha arttırmalıyız. Çünkü taraftarlarımız maçlara ne kadar çok gelirse takımımız o kadar heyecanlı azimli ve güçlü şekilde mücadele edecektir. Bence ilerleyen zamanlarda daha güçlü, daha diri bir takım olacağız. Efeler Ligi'nde çok can yakacağız. Hatay'a ve Hatay'daki spora yakışır sonuçları alacağız. Ben bütün ekibimizi kutluyorum hem de bundan sonraki mücadeleler sırasında başarılar diliyorum, iyi ki varsınız diyorum” diye konuştu.