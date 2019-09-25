Başkan Savaş Hassa Arıtma Tesisini inceledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay genelinde yapılan ve 9'uncu yeni arıtma tesisi olan Hassa Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından temin edilen ve yüzde 85'i tamamlanan atıksu arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Savaş, inceleme sırasında eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Savaş, ilk aşamada günde 4 bin metreküp atıksu aratacak tesis sayesinde doğaya artık kirli su değil, temiz su akacağının söyledi.

Lütfü Savaş, tesisin tamamlanması ile Hassa ilçesinin daha temiz bir çevreye de kavuşacağını vurguladı.