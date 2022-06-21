Başkan Savaş: "Yeni hedefimiz Lübnan"

Başkan Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay'ın bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Hatay'ı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kalesi olarak tanımlayan Savaş, “Türkiye Doğu Akdeniz'de hak iddia ediyorsa bunun sebebi Hatay'dır. Hatay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kalesidir. Karbon gazı ve yakıtları ile Orta Doğu arasındaki kavşak noktadadır. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulunduğu konuşuluyor. Ve bunun geçmesi gereken yer Hatay, Adana ve Mersin'dir. Biz istedik ki şehrimizde bir hudut kapısı olsun. Hatay'da ilk kez bir deniz hudut kapısı kurduk. Hatay Deniz Otobüsü'müz (HADO) ile haftada iki gün Hatay-Kıbrıs arasında yolcu taşıyoruz. Yeni hedefimiz ise Lübnan. İnşallah Lübnan seferlerimizi de başlatacağız” dedi.

12 bin aileye ekmek kapısı

Kırsal Kalkınma projesi ile köyden kente göçün önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Savaş, “Köyden kente göçün önüne geçebilmek ve insanlarımızın kendi topraklarında kazanç elde edebilmelerine vesile olabilmek için kırsal kalkınma çalışmaları yapıyoruz. Sözleşmeli tarım yaparak 12 bin aileye ekmek kapısı açıyoruz. İstiyoruz ki herkes kendi kendine yetebilsin ve artan işsizlik sorunundan etkilenmesin. Toprağın üretkenliğini azaltan kimyasal gübreler yerine organomineral gübre üretiyoruz” diye konuştu.