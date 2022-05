Başkan Yılmaz, Teksöz'ü tebrik edip destek verdi

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği'nin olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Abdulkadir Teksöz'ü tebrik etti.

Başkan Yılmaz, "HESOB Başkanlığı görevine güven tazeleyerek yeniden seçilen Abdulkadir Teksöz kardeşimi ve ekibini yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Esnafın her daim yanlarında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, yeni görev süresinde de HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz ve tüm üyelerine kapılarının her daim açık olduğunu, her türlü istek ve ihtiyaçlarında destek vermeye devam edeceklerini belirtti.