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Başkan Yılmaz: "Yangının izini sileceğiz"

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nde çıkan yangının izlerini silmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının izlerini silmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.


Başkan Yılmaz, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi içerisindeki bir mobilya fabrikasından çıkan yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.


Başkan Yılmaz, Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar ile birlikte yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yılmaz, tüm birimleri ile yangının izlerini silmek üzere çalışmalara başladıklarını, üzerine düşen ne varsa yapacağını ifade etti.

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