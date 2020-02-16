Başkasının yerine sınava giren 16 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başkasının yerine SRC sınavına giren 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonrasında başka kişilerin yerine sınava girdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.