Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay BŞB: 77 - S. Moskova: 72

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova’yı 77-72’lik skorla mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 77-72'lik skorla mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Thomas Kerisit, Kresimir Katic, Ori Shalhavi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Canada 15, İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 3, Özge Yavaş 23, Gizem Başaran 2, Alexis Prince 11, Astou Ndour
Başantrenör: Ekin Baş
Spartak Moskova: Severa Nuritdinova 6, Ksenia Sharova, Anastasiia Kamarova 8, Polina Fedorova 4, Repnikova 3, Anastasiia Zotkina, Peyton Williams 12, Daria Lgnatova 13, Kseniia Levchenko 26
Başantrenör: Sergei Danilin
1. Periyot: 13-16 (Moskova lehine)
Devre: 35-34 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 58-53(Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)