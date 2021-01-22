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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay BŞB: 77 - S. Moskova: 72

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova’yı 77-72’lik skorla mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Spartak Moskova'yı 77-72'lik skorla mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Thomas Kerisit, Kresimir Katic, Ori Shalhavi


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Canada 15, İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 3, Özge Yavaş 23, Gizem Başaran 2, Alexis Prince 11, Astou Ndour


Başantrenör: Ekin Baş


Spartak Moskova: Severa Nuritdinova 6, Ksenia Sharova, Anastasiia Kamarova 8, Polina Fedorova 4, Repnikova 3, Anastasiia Zotkina, Peyton Williams 12, Daria Lgnatova 13, Kseniia Levchenko 26


Başantrenör: Sergei Danilin


1. Periyot: 13-16 (Moskova lehine)


Devre: 35-34 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. Periyot: 58-53(Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

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