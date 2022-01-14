Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

Hatay'da üzerine battaniye örterek iş yeri soyan hırsız polisten kaçamadı

Hatay'ın Erzin ilçesinde güvenlik kamaralarına yakalanmamak için üzerine örttüğü battaniye ile şarküteri ve fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinden hırsızlık yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İş yerinden bin 700 TL para çalan hırsızın görüntülerini inceleyen şüphelinin A.B. olduğu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.