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Bayram öncesi gıda denetimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 3.

Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü Dörtyol Zabıta Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.


3. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü Dörtyol Zabıta Amirliği ekipleri, Dörtyol ilçesindeki marketlerde gıda denetimi yaptı.


Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla periyodik olarak denetim gerçekleştirildiği aktaran zabıta ekipleri, marketlerde satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerine, ambalaj durumuna ve fiyat bilgisi, yerli logo, etiket - kasa fiyat karşılaştırması, gramaj, tarihi geçmiş ürün, dezenfektan ve hijyen kontrolleri yaptıklarını belirttiler.


Büyükşehir zabıtası ekipleri ayrıca işletme yetkililerine hijyen ve temizlik gibi bu konuda duyarlı olmaları gibi uyarılarda bulundu.

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