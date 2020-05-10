Bayramlık kömbe telaşı başladı

Hatay'da, Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramlık kömbe telaşı başladı.

Kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için fırınlarda sıra alıyor. Fırınlar aşırı yoğunluktan kimi zaman ihtiyaca cevap veremezken kimi zaman da ekmek yapmayı erteleyip kömbe pişiriyor.

Her ailenin en az 10 kilo kömbe yaptığı Hatay'da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor.

Kadınlar iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparken, fırınlar da 24 saat kömbe pişiriyor.

Una, susam, çörek otu, tahin, süt ve yağ karıştırılarak hazırlanan bayram kömbesi, bölgede yaşayanların en gözde bayram tatlıları arasında yer alıyor.