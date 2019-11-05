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Bebeğini kaybeden öğretmenin kalbi dayanmadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmenlik yapan Bahar Bayraktar, 7 aylık dünyaya getirdiği bebeğinin doğumdan saatler sonra öldüğünü öğrenince kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Üçgüllük İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Bahar Bayraktar (30) ikinci çocuğunu 7 aylık erken doğum yaptı. Doğumun gerçekleşmesinin ardından iki saat sonra erken doğan bebek öldü. Bayraktar kendine geldikten sonra bebeğini kaybettiğini öğrence fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Genç öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Bir çocuk annesi öğretmen Bahar Bayraktar'ın cenazesi Gözcüler Mahallesi'nde baba evinden alınarak aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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