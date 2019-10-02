Belediye personelinden örnek davranış

Hatay'ın Payas ilçesinde belediye personeli, mezarlıkta bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas Mezarlığı personeli Süleyman Çelik, mezarlık içinde seyyar satıcılık yapan Ahmet Özer'in beklediği yerde 315 TL para buldu. Çelik, paranın Özer'e ait olabileceğini düşünerek gelmesini bekledi. Belediye personeli, mezarlığa yeniden gelip 315 lira parasının kaybolduğunu söyleyen Ahmet Özer'e parayı teslim etti.

Parayı kaybeden Ahmet Özer, bu davranışından dolayı Süleyman Çelik'e teşekkür etti.