İhlas Haber Ajansı

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Belen'de 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay’ın Belen ilçesinde 2 okul arasındaki ormanlık alanda 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde 2 okul arasındaki ormanlık alanda 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Abdülhamit Han İlköğretim ve Sebahattin Gönenç İlköğretim okulları arasında bulunan ormanlık alan içerisinde etrafı kuru çam dallarıyla çevrilerek hazırlanmış alanda 150 adet Hint keneviri bitkisi ile 50 adet laboratuvar ortamında değişikliğe uğratılmış skank adı verilen uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.


Yerinden sökülen bitkiler yakılarak imha edildi.

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