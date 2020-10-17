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Belen'de 9 kilo 750 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi

Hatay’ın Belen ilçesinde Jandarma ve polisin ortak operasyonunda ormanlık alandan yetiştirilerek hasat edilmiş 9 kilo 750 gram ağırlığında 189 kök Hint keneviri bitkisi kökü ele geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde Jandarma ve polisin ortak operasyonunda ormanlık alandan yetiştirilerek hasat edilmiş 9 kilo 750 gram ağırlığında 189 kök Hint keneviri bitkisi kökü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Belen Benlidere mahallesinde Jandarma sorumluluk bölgesinde ormanlık alanda yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığına ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis ekipleri ortak çalışma başlattı.


Ekiplerce, söz konusu ormanlık arazide yapılan arama esnasında, adının A.Ö. olduğu tespit edilen şahıs, yakalanacağını anlayınca taşımaya çalıştığı çuvalları bırakıp kaçtı.


Çuvallarda yapılan kontrolde, kesilmiş vaziyette hasadı edilmiş 9 kilo 750 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen kubar esrar maddesi, meşelik alan içerisine gizlenmiş şekilde hasadı yapılmış 189 kök kenevir bitkisi sapı ile damla sulamada kullanılan 200 metre plastik boru ele geçirildi.


Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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