İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belen'de jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Hatay’ın Belen ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi işbirliği ile minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi işbirliği ile minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 2 seans olarak gerçekleştirilen “Çıtır ile Pıtır Trafikte” adlı tiyatro oyununda anasınıfı, öğrencilerine trafik eğitimi eğlenceli bir şekilde anlatıldı.


İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Çevik, trafik kurallarının küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "İki seans halinde toplamda 300 öğrencimizin katılımıyla trafik kuralları gibi önemli ve hayat kurtarıcı bu kuralları öğrenmeleri ve uygulamaları hepimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bugünün minikleri, yarın büyüyüp trafikte karşımıza çıkacaklar. Bizler onları doğru eğitmezsek yarın yapacakları hatalardan ne yazık ki yine biz sorumlu oluruz. Bu açıdan hem öğrenmeleri hem de eğlenmeleri için güzel bir tiyatro gösterisi hazırladık. Çocukların eğlenmesi bizlere ayrı bir mutluluk verirken, düzenlenen bu eğitimler sonucunda minik yavrularımızın ailelerini de uyarma konusunda bilinçlenmeleri de sağlandı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.