Belen'de jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Hatay'ın Belen ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi işbirliği ile minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 2 seans olarak gerçekleştirilen “Çıtır ile Pıtır Trafikte” adlı tiyatro oyununda anasınıfı, öğrencilerine trafik eğitimi eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Çevik, trafik kurallarının küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "İki seans halinde toplamda 300 öğrencimizin katılımıyla trafik kuralları gibi önemli ve hayat kurtarıcı bu kuralları öğrenmeleri ve uygulamaları hepimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bugünün minikleri, yarın büyüyüp trafikte karşımıza çıkacaklar. Bizler onları doğru eğitmezsek yarın yapacakları hatalardan ne yazık ki yine biz sorumlu oluruz. Bu açıdan hem öğrenmeleri hem de eğlenmeleri için güzel bir tiyatro gösterisi hazırladık. Çocukların eğlenmesi bizlere ayrı bir mutluluk verirken, düzenlenen bu eğitimler sonucunda minik yavrularımızın ailelerini de uyarma konusunda bilinçlenmeleri de sağlandı” dedi.