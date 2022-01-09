Belen'de Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma yürüyüşü yapıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Amanos Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Belen Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen anma etkinliğine katılan vatandaşlar, Belen ilçesindeki Atik yaylası mevkiinden başlayarak Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü.

Zirveye ulaşan vatandaşlarca şehitler için saygı duruşunda bulunularak ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlerin anısına ağaç dikimi sonrası tüm katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Anma yürüyüşü etkinliğine katılan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, günün anlam ve önemine değinen konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu diplomasiyle Hatay'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu belirten Milletvekili Kaşıkçı; "Buradan, Amanos dağları'ndan ifade ediyorum. Kimin zoruna giderse gitsin, Allah'ın izniyle bir gün gelecek dışarıda bıraktığımız Kerkük'ü de, Musul'u da, Halep'i de alacağız. Bu topraklar Türk milletinin topraklarıdır" dedi.

Anma programına Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.