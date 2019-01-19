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Beline poşetle sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Hatay’da bir yolcu otobüsünü durduran narkotik timlerinin yaptığı arama sonucunda bir yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.

Hatay'da bir yolcu otobüsünü durduran narkotik timlerinin yaptığı arama sonucunda bir yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele timleri tarafından Topboğazı mevkiinde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı. Ekiplerin üzerinde yaptığı arama sonucunda beline poşetle sardığı Metamfetamin maddesi ile yakalanan Ş.A.İ. gözaltına alındı.


Üzerinden 230 gram Metamfetamin maddesi çıkan şahsın, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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