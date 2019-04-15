Berger: "AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımları sürecek"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, AB Büyükelçilerinin Hatay'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenlendi. Berger, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını takdir ettiklerini, Suriyelilerin de takdir ettiğine emin olduğunu söyledi.

AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Berger, ”Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. AB'nin Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği 3+3 milyar euroluk yardımı var. İkinci 3 milyar euro kısa bir süre önce serbest bırakıldı. 2016-2017 için taahhüt edilen ilk 3 milyar euronun hem Türkiye'deki kurumlar hem de Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle sözleşmeye bağlandı” dedi.

İnsani yardımlar konusunda toplam 84 proje uygulandığını belirten Berger, bunlara örnek olarak Suriyelilere ayda 130 lira harcama imkanı veren Kızılay Kart projesini gösterdi. Berger, bu projeyle 1,5 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Berger, insani olmayan yardımlar kapsamında Suriyelileri iş gücüne katmak için mesleki eğitim verilen projeler yürütüldüğünü, 400 bin çocuğun Türkçe eğitimi aldığını, 200 okulun yapıldığını veya yapılmakta olduğunu, öğrencilere burslar verildiğini söyledi. Berger, ayrıca sağlık alanında hastaneler açmanın hedeflendiğini, biri Hatay'ın Dörtyol ilçesi, diğeri Kilis'te 2 hastanenin yapılacağını ifade etti.

Suriye'deki krize henüz siyasi bir çözüm bulunmadığını hatırlatan Berger, "Büyük sayılarda Suriyelinin dönmesinin zaman alabilir. Ev sahibi ülkelerin omuzlarındaki yükün farkındayız. Bu yüzden hem Suriyelilere hem de ev sahibi ülkelere bu yükü hafifletmek için yardımda bulunuyoruz" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann ise Suriyeli mültecilere yardımın Alman Hükümetinin bir önceliği olduğunu vurguladı. Erdmann, "3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu ağır yüküyle yalnız bırakılamaz. Türk Hükümetine Suriyelileri bu kadar uzun süre boyunca ağırladıkları için müteşekkiriz" diye konuştu.

Erdmann, AB'nin Suriyelilere yaptığı yardımları oluşturan fonların büyük bölümünün Alman vergi mükellefleri tarafından sağlandığını belirterek, "Almanya'nın Türkiye'ye çok taraflı ve ikili kanallar yoluyla yaptığı taahhüdün toplamı 1 milyar euroyu aşmıştır. Almanya'nın Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak olmak üzere bölgeye yardımı ise 7 milyar doları bulmuştur” şeklinde konuştu.

Erdmann, Türkiye'de yardımlarla ilgili nakit akışı hakkında bazen yanlış algılamalara rastladıklarını söyledi. "Nakit akışı zaman alıyor" diyen Erdmann, birçok programda nakit akışı olması için para harcanan kadar belli bir zaman geçtiğini belirtti.

Büyükelçi Berger ve beraberindeki heyet daha sonra Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.