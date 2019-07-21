Beşiktaş'ın yeni sezon formaları Hatay'da satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu forma tanıtım lansmanın yapmasının ardından yeni sezon formaları Hatay Kartal Yuvalarında da satışa çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde bulunan Kartal Yuvalarında gri, siyah ve beyaz olmak üzere 3 çeşit forma raflardaki yerini aldı. Hatay'da bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, satışa sunulan formaları görmek için Kartal Yuvalarına yoğun ilgi gösterdi. Perşembe günü gerçekleşen lansmanın ardından raflarda yerini alan formalara Hataylı Beşiktaş taraftarlarından yoğun ilgi olduğunu ifade eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, "2019-2020 yeni sezonunun formaları Perşembe günü lansman yapılarak tüm Türkiye'de ve dünyada satışa çıkarılmış durumdadır. Taraftarlarımız tarafından çok güzel olduğu ifade edilmektedir. Biz de Hatay'daki tüm Beşiktaşlı taraftarlarımıza bu formalarımızı vererek, yeni sezonda güçlü bir Beşiktaş'ın formalarımızın da uğuruyla şampiyon olacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız çok coşkulular. 3 tane modelimiz var hepsi de çok çok güzel. Taraftarlarımız seçmekte kararsız kalıyorlar. Yeni sezon formalarımıza şu anda baya bir ilgi var" şeklinde konuştu.

Efsanevi 16 futbolcu yarın Hatay'a gelecek

Beşiktaş'ın efsane futbolcularının da yeni sezon öncesi Antakya Kartal Yuvasına geleceğini duyuran Mehmet Yıldız, tüm Hataylı Beşiktaşlı taraftarları kartal yuvası mağazasına davet etti. 16 efsane futbolcunun kartal yuvasına geleceğini belirten Yıldız, "Yarın Beşiktaş'ımızın efsanevi futbolcuları Hatay'a gelecekler, onları çok güzel bir şekilde burada ağırlayacağız. Yeni sezonumuzda mağazamızda onları ağırlamış olacağız. Beşiktaş'ın efsaneleri Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman Hatay'a gelecekler. Tüm taraftarlarımızı, yarın saat 14.00'te Atatürk Caddesi'nde bulunan Antakya Kartal Yuvasına efsanevi futbolcularımızla buluşturacağız. Buradan tüm taraftarlarımıza sesleniyorum, hepsi buyursunlar, gelsinler. Taraftarlarımız futbolcularla iç içe olsun, güzel bir gün geçirelim" açıklamasını yaptı.