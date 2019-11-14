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Beton boruya sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde beton atık su borusunun içerisine sıkışan 6 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından beton boru kırılarak kurtarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton atık su borusunun içerisine sıkışan 6 köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından beton boru kırılarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Kallicek Caddesi üzerinde bir ikametin bahçe duvarının yanından geçen yaklaşık 16 metrelik beton su borusu içerisinden köpek yavrusu sesi duyan çevre sakinleri Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dörtyol İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.


Köpek yavrularını sıkıştıkları yerden kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri yer tespiti yaparak ardından sesin geldiği yere yakın noktadan beton boruyu kırdı. Ekipler beton boru içerisine giren yavruları tek tek dışarı çıkarttı.


Kurtarılan yavru köpeklerin karton kutu içerisine konulması sırasında yan tarafta bekleyen anne köpek ise yavrularına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anneleri ile birlikte karton koli içerisinde taşınan köpekler sahibine teslim edildi.

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