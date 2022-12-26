Beyaz eşya deposundan hırsızlık kamerada

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinin deposundan 180 bin liralık beyaz eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesinde bulunan bir beyaz eşya bayisinin deposundan 16 televizyon, 2 su sebili, 1 klima, 1 çamaşır makinası, 1 bulaşık makinası çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipler, şüphelilerin F.D. ile H.E. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları eşyaların bir kısmını ele geçirdi.

Şüpheli F.D. ve H.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yeri sahibi Vedat Kurtul, yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü beyaz eşya depomuzun soyulduğunu komşularımız haber verdi. Depoların açık ve kapı zincirlerinin kırık olduğunu söylediler. Depoya gittiğimizde bazı ürünlerimizin çalındığını gördük ve emniyet güçlerine haber verdik. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızları tespit edip olayı 5 saat gibi kısa bir sürede çözdüler. İlk belirlemelere göre 180 bin TL değerinde beyaz eşyanın çalındığını tespit ettik. 100 bin TL'lik ürünümüzü geri bulduk yaklaşık 80 bin TL'lik ürünümüzün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" dedi.