Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu. Vefat eden oğullarının organlarını bağışlayan aile, başkalarına umut ışığı olmak istediklerini dile getirdi.

Hatay'da geçirdiği kaza sonrasında beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları 4 kişiye umut oldu. Çocuklarının vefat etmesinin hemen ardından bir an bile düşünmeden hastane yetkililerine çocuklarının organlarını bağışlamak istediklerini söyleyen Ercan Bayırlı, “Oğlum vefat edip, beyin ölümü gerçekleştiği zaman aklıma gelen ilk şey organlarını bağışlamak oldu, başka insanlara hayat vermek oldu. Ailemle konuşarak bu kararı verdik. Herkesin de organ bağışında bulunmasını isterim. Ne mutlu ki bize ki insanlara umut olabildiysek, insanlara ışık olabildiysek, insanlara hayat verebildiysek. Dilerim ki amacına ulaşmıştır bağışladığımız organlar. Allah'ın mukadderatı, bizim çocuğumuz yaşamadı, vefat etti, başkalarına umut olsun” dedi.

Baba Bayırlı, organ bağışında bulunduğu kişilerle de tanışmak istediğini, oğlunun gözlerini yeniden görebilmek ve hayat verdiği insanları tanımak istediğini söyledi. Bayırlı, “Allah'ım demiş ki ‘bir can alırsan tüm ahiretin canını almış olursun, bir can verirsen tüm ahirete can vermiş olursun.' İnşallah bizde insanlara umut olduk, dileğimiz budur. Herkesin de bu şekilde duyarlı olmasını isterim. Çok güzel bir duygu” dedi.

Hatay Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Rabia Sarı, ailenin çocuklarının beyin ölümünün gerçekleşmesinin hemen ardından organlarını bağışlamak isteği ile yetkililere başvurduklarını belirterek, “Ailemiz çok alışık olmadığımız biçimde evlatlarının beyin ölümünün gerçekleşmeye başladığını fark etmeye başladıkları andan itibaren kendi istekleri ile bize müracaat ettiler. Donasyon işleminin, yani organ bağışlama işleminin başlamasını rica ettiler. Genellikle bu işler tersten olur. Beyin ölümü olur, tanısını koyarız, sonrasında aileden hastamızın organ bağışında bulunmasını rica ederiz. Ama biz deklare etmeden, beyin ölümü tanısını bile gerçekleştirmeden ailemiz bu konuda yüce bir davranış gösterdi. Çok yüce bir bilinç düzeyi gösterip bize ulaştılar. Eğer böyle bir şey olursa bağışlamak istiyoruz diye. Tanı konduktan sonra da prosedürü başlattık. Hastamızın 2 korneası ve 2 böbreği 4 kişiye can oldu, umut oldu. İnşallah bu bilinç bütün ülkeye yayılır ve bağış oranımız artar ülkemizde” dedi.

Yapılan organ bağışı sonrasında gencin korneaları Adana'da bulunan iki hastaya umut olurken, böbreklerinden biri Kahramanmaraş'a, diğeri ise Kayseri'ye gönderildi.