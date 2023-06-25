Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bıçakçılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Antakya'da az sayıda kalan bıçakçı esnafında hareketlilik yaşanmaya başladı. 6 Şubat depreminde iş yerinin zarar görmesinden kaynaklı kısa bir süre önce demirciler çarşısında faaliyete başlayan Necati Kamburoğlu, Kurban Bayramı'na bıçakları hazırlamak adına yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan felaket sebebi ile yaklaşan Kurban Bayramı'nı buruk bir biçimde karşıladıklarını ifade eden son kuşak bıçak ustası Necati Kamburoğlu yaptığı açıklamasında, “Üç kuşaktan bu yana yaptığımız bıçakçılık mesleğimizde halkımıza her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefledik. Çin'den getirilen ucuz bıçaklar karşısında asla kaliteden taviz vermeyerek en iyi bıçakları müşterilerimize sunmak adına var gücümüzle çalışmaktayız. Kendi imalatımız olan bıçaklarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın getirmiş olduğu bıçakları bileyerek bayrama yetiştirmek için yuğun çaba harcıyoruz. Görmüş olduğumuz yoğunluk karşısında tam kadro olarak bayrama kadar çalışma kararı aldık. Kurban kesilirken bıçağın keskin ve kaliteli olması en önemli konudur. İşte bu yüzden kaliteli malzeme kullanarak ürettiğimiz paslanmaz bıçaklarımız uzun yıllardan bu yana ilgi görmektedir. Kazasız, belasız bir Kurban Bayramı geçirmemiz dileğiyle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum” dedi