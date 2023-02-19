Bina çöktü, güvercin yuvaları yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan bir binada güvercin yuvasının bulunduğu kolonlarının yıkılmaması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin üzerinden 14 gün geçti. Hatay'da da hemen hemen tüm binalar hasar alarak enkaza dönüştü. Ancak Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 3 katlı binanın son hali görenleri hayrete düşürdü. Güvercin yuvası havadan dron ile görüntülendi.