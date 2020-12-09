İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binlerce fidan toprakla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın farklı noktalarında çıkan orman yangınları nedeniyle, tahrip olan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın farklı noktalarında çıkan orman yangınları nedeniyle, tahrip olan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme aşamasında ağaç dikimi için hazırlık aşaması, fidan temini ve işçiliği üstlendi.


Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kırıkhan ilçesi Karataş mevkisinde yangından zarar gören 15 dönümlük arazide binlerce fıstık çamının toprakla buluşturuluduğu belirtildi.


Ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.