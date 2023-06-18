Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran Pazartesi günü evinden ayrılan emekli uzman çavuş 56 yaşındaki İbrahim Hakan Özer'den bir daha haber alınamadı. Şahsın bulunması için çalışma yürütülürken, dün Erzin Otobüs Terminali yakınlarındaki portakal bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede cesedin kayıp Özer'e ait olduğu belirlendi. Başından vurulduğu tespit edilen Özer'in intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası şahsın cenazesi otopsi için Adana Otopsi Tıp Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.