Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün

Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasından Hatayspor'un, Adana Demirspor karşısında 3-2 galibiyetle sahadan ayrılması sonrasında bir taraf sevinirken, diğer tarafta ise üzüntü vardı.

Lig play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 0-0'ın rövanşında Hatay ekibi, Adana temsilcisini 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın sonunda Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar sevinirken, Adana Demirspor tarafında ise üzüntü vardı. Hataysporlu futbolcular, büyük hüzün yaşayan Adana Demirspor oyuncularını teselli etti.