İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün

Spor Toto 1.

Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasından Hatayspor'un, Adana Demirspor karşısında 3-2 galibiyetle sahadan ayrılması sonrasında bir taraf sevinirken, diğer tarafta ise üzüntü vardı.


Lig play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 0-0'ın rövanşında Hatay ekibi, Adana temsilcisini 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın sonunda Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar sevinirken, Adana Demirspor tarafında ise üzüntü vardı. Hataysporlu futbolcular, büyük hüzün yaşayan Adana Demirspor oyuncularını teselli etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.