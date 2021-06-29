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Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay’da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.


Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Bakan Morton, ilk olarak BM deposunda incelemelerde bulundu.


Ardından beraberindeki heyet ile Cilvegözü Sınır Kapısından tampon bölgeye geçen Wendy Morton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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