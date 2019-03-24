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"Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" bisiklet turu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Bisikletçiler görevde, hedef temiz çevre" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.


Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi bisiklet severler Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek konvoy halinde hareket eden bisiklet severler 6 kilometrelik ilçe turunun ardından Dörtyol ilçe sahiline ulaşarak ellerine aldıklar çöp torbaları ile sahilde çevre temizliği yaptılar.


Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Tuygar ise temiz bir çevre adına tertip ettikleri etkinlik nedeniyle destek verenlere teşekkür etti.


Erzin Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Serhat Baykara, temiz bir çevreye dikkat çekerek farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

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