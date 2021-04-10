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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

Birleşmiş Milletler (BM) 75.

Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.


Hatay programı kapsamında ziyarete gelen Bozkır'ı Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve vali yardımcıları karşıladı. Daha sonra anı defterini imzalayan Bozkır, valilik makamına geçti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.


Sınır ötesine geçecek olan Bozkır, burada Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerini yerinde inceleyecek. Ardından Türkiye'ye bulunan Suriyeli göçmenlerin kaldığı kampları ziyaret edecek.

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