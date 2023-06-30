Boğulma tehlikesi geçiren 2 genci vatandaşlar kurtardı, o anlar kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dörttaş Sahili'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde denize giren Suriye uyruklu Ahmet Zehir (20) ile arkadaşı Muhammed Askar (17), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar denize girerek arama çalışması başlattı. Gençleri denizde bulan ve sahile çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı. İki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gençlerin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.