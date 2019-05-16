Bombardımandan kaçan siviller zeytinliklere sığındı

Suriye'nin İdlib kentinin güneyi ile Hama şehrinin batı kırsallarına yönelik Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen siviller, zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı.

Zeytinliklere sığınan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından konserve, bisküvi, bebek maması, temiz içme suyu ve ekmeğin bulunduğu acil yardım paketleri dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, İdlib'te yeni bir insani krizin yaşandığını söyleyerek, tüm vicdan sahiplerini Suriyeli savaş mağduru ailelere destek vermeye davet etti.

Altun, Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçan sivillere yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirterek, "Son günlerde devam eden yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırındaki güvenli alanlara sığınan insan sayısı 100 bini aştı. Bu bölgelere gelen sivillere acil yardım paketi ulaştırdık. Birçok aile zeytinliklerin olduğu alanlara sığınıyor. Bu ailelerin en kısa sürede çadırlara yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.