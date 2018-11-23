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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Çetin D. (28) akşam saatlerinde eşi Emine D.'nin (20) ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde yaşadığı eve gelerek, boşanmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin D. 3 çocuk annesi Emine D.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesini duyan çiftin komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.


Öldürdüğü karısının başında bekleyen Çetin D. olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Kocası tarafından öldürülen genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Çiftin çocuklarından birinin kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

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