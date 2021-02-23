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Boupendza, 8 milyon Euro'ya Krasnodar'a transfer oldu

Süper Lig’de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor’un başarılı oyuncusu Boupendza, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar’a transfer oldu.

Süper Lig'de 23 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımın radarında olan Hatayspor'un başarılı oyuncusu Boupendza, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer oldu.


Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer olduğunu belirtti.


Savaş, bu transferden 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da sezon sonu alacaklarını ve Boupendza'nın sezon sonu Krasnodar takımına katılacağını ifade etti.

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